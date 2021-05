Футболисты "Челси" и "Лестера" устроили драку на поле

"Челси" обыграл "Лестер" в очередном матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Матч прошел в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж" при ограниченном количестве зрителей. Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей голами отличились Энтони Рюдигер и Жоржиньо, реализовавший пенальти на 66-й минуте. У "Лестер" единственный гол забил Келети Ихеначо.

В концовке матча на поле произошла потасовка. Португальский защитник "лис" Рикарду провел грубый прием, после чего его визави Антонио Рюдигер толкнул обидчика. Началась драка, в которую ввязался даже голкипер "Челси" Эдуар Менди.

A huge win for Chelsea against Leicester in the race for Champions League football! ????



Massive celebrations from Thomas Tuchel, Timo Werner and the fans at Stamford Bridge! ???? pic.twitter.com/MzNkTg35bL