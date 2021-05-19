19 мая Назарбаев проведет заседание Совбеза

Сегодня, 19 мая, Председатель Совета безопасности Нурсултан Назарбаев проведет заседание Совбеза, сообщает zakon.kz.

На заседании будут рассмотрены два вопроса: первый — о концепции развития армии, а второй — об обеспечении пограничной безопасности.

По данным помощника Президента - секретаря совбеза Асета Исекешева, по первому вопросу определены основные приоритетные направления, этапы реализации, а также рассмотрены и отработаны совместно с правительством вопросы финансирования и участия предприятий оборонно-промышленного комплекса в реализации концепции.

Совет безопасности является конституционным органом, образуемым Президентом и координирующим проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Республики Казахстан в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов Казахстана на международной арене.