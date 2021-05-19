Объявлены первые десять финалистов "Евровидения-2021"

Стали известны первые десять финалистов международного песенного конкурса "Евровидение", сообщает zakon.kz.

Первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся 18 мая.

На сцену конкурса вышли музыканты из 16 стран, однако в финал прошли только 10 конкурсантов:

Норвегия: TIX – Fallen Angel



Израиль: Eden Alene – Set Me Free

Россия: Manizha – Russian Woman



Азербайджан: Efendi – Mata Hari



Мальта: Destiny – Je Me Casse



Литва: The Roop – Discoteque



Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Швеция: Tusse – Voices



Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place

Украина: Go_A – SHUM

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Как отмечает "24 Showbiz", в финал Евровидения-2021, кроме выбранных конкурсантов из двух полуфиналов, автоматически попадут участники стран-основательниц шоу и страны, принимающей конкурс, а именно:

Италия: Måneskin – Zitti e buoni

Франция: Barbara Pravi - Voilà

Испания: Blas Cantó – Voy a quedarme

Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate

Великобритания: James Newman – Embers

Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

"Евровидение" в этом году проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.