Объявлены первые десять финалистов "Евровидения-2021"

Стали известны первые десять финалистов международного песенного конкурса "Евровидение", сообщает zakon.kz.
Первый полуфинал Евровидения-2021 состоялся 18 мая.
На сцену конкурса вышли музыканты из 16 стран, однако в финал прошли только 10 конкурсантов:
Норвегия: TIX – Fallen Angel
Израиль: Eden Alene – Set Me Free
Россия: Manizha – Russian Woman
Азербайджан: Efendi – Mata Hari
Мальта: Destiny – Je Me Casse
Литва: The Roop – Discoteque
Кипр: Elena Tsagrinou – El Diablo
Швеция: Tusse – Voices
Бельгия: Hooverphonic – The Wrong Place
Украина: Go_A – SHUM
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Как отмечает "24 Showbiz", в финал Евровидения-2021, кроме выбранных конкурсантов из двух полуфиналов, автоматически попадут участники стран-основательниц шоу и страны, принимающей конкурс, а именно:
Италия: Måneskin – Zitti e buoni
Франция: Barbara Pravi - Voilà
Испания: Blas Cantó – Voy a quedarme
Германия: Jendrik – I Don’t Feel Hate
Великобритания: James Newman – Embers
Нидерланды: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age
"Евровидение" в этом году проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
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