Серик Сапиев: Готов отправить в нокаут акиматы!

С 1 мая в Казахстане вступили в силу нормы закона, предусматривающие внедрение подушевого финансирования детских спортивных секций. Как проходит процесс введения новой системы финансирования, рассказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев, передает zakon.kz.

Значительную помощь в разработке закона оказали представители гражданского общества Евгений Щербатов и его команда, сотрудники ОФ "ДОМ", эксперты от спортивной и творческой общественности.

Неотъемлемой составляющей реформы является электронная платформа, которая разработана исключительно за счет компании SoftDeCo, команда которой под руководством Сергея Алабугина решили поддержать детей Казахстана и государство в важнейшей реформе.

На исполнении у Министерства культуры и спорта находится важнейшее поручение главы государства о подушевом финансировании детских спортивных секций. 30 декабря 2020 года Президентом страны подписан Закон РК, согласно которому внедрено подушевое финансирование спортивных секций в рамках государственного спортивного заказа. Указанные нормы вступили в силу с 1 мая 2021 года, - отметил Серик Сапиев.

Он рассказал, какая работа проделана Министерством культуры и спорта в рамках исполнения поручений Президента.

Это:

приняты 4 НПА по подушевому финансированию спортивных секций, которые 27 апреля 2021 года прошли государственную регистрацию;

разработана информационная платформа по гос.заказу artsport.edu.k, за реализацию которой отвечает Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (доработка платформы завершается на этой неделе);

проведено 7 межведомственных рабочих групп и 10 рабочих совещаний с участием всех заинтересованных госорганов.

При этом Сапиев указал на то, что ведется слабая работа по исполнению поручения главы государства местными исполнительными органами.

В ряде регионов охват государственным спортивным заказом остается крайне низким. В этой связи, в целях неукоснительного исполнения поручений Президента, нами направлено соответствующее обращение о привлечении к ответственности руководящих работников акиматов, где отмечен наименьший охват государственным спортивным заказом, - добавил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры.

Во время послания народу Казахстана "Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана" глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить развитие массового детского спорта.

Нужно обратить внимание на спортивный потенциал подрастающего поколения: в условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. Миллиарды средств из бюджета государственных и квазигосударственных компаний расходуется неэффективно. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и детям, - отмечал Президент.