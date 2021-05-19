В Казахстане похолодает до минус двух градусов

Синоптики предупредили о кратковременном ослаблении жары, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 20 мая ожидается кратковременное понижение температур воздуха на большей части республики, за исключением западных и южных регионов.

В ночные часы в северных, северо-западных, центральных, восточных, юго-восточных регионах местами ожидаются заморозки до 2 градусов. Но уже днем 21 мая, с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана, ожидается повышение температур: в северных, северо-западных, центральных районах до 25-33 тепла, на юге – до 35 тепла, - отметили синоптики.

Местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града, 20-21 мая на востоке и юго-востоке страны местами ожидается сильный дождь.

В ночные и утренние часы в отдельных областях по республике ожидается туман, - добавили в ведомстве.