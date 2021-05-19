Ученые назвали признаки скорой смерти

19 мая 2021, 12:39
Фото: 24.tv

Ученые назвали несколько признаков того, человек приближается смерти и ему осталось жить буквально 2-3 дня, передает zakon.kz со ссылкой на Таракан.

Результаты исследования Национального института старения Национального института здоровья США касаются пожилых и неизлечимо больных людей. Они были опубликованы в британском издании The Daily Express.

Один из наиболее частых признаков - это одышка, которую иногда называют "воздушным голодом", так как люди при ней часто задыхаются, - отмечается в исследовании ученых.

Специалисты также выяснили: о близкой смерти говорят ряд психических расстройств. Наиболее частые из них — депрессия, повышенное беспокойство и невнимательность. Человек становится все более уставшим и начинает страдать от сонливости.


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