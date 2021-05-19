Срок представления заявления о ввозе товаров и уплаты косвенных налогов истекает 20 мая

Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что 20 мая 2021 года истекает срок представления заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, передает zakon.kz.

Речь идет о форме 328.00, уплате НДС в ЕАЭС и акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за апрель 2021 года.



Кроме того, в случае заключения договора о временном возмездном землепользовании или получения лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых в апреле 2021 года необходимо представить расчет сумм текущих платежей платы за пользование земельными участками по ф. 851.00.



Также в случае получения экологического разрешения в апреле 2021 года плательщики с объемами платежей до 100 МРП (1 МРП составляет 2 917 тенге) в суммарном годовом объеме должны представить Декларацию по плате за эмиссии в окружающую среду по ф. 870.00 за 2021 год и уплатить плату за эмиссии в окружающую среду по произведенному выкупу норматива.



Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.