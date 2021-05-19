О безопасности на границе Казахстана высказался Елбасы

Состоялось заседание Совета Безопасности под председательством Первого Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным сайта Елбасы, в ходе заседания был рассмотрен проект Концепции строительства и развития Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований до 2030 года, а также обсуждены вопросы обеспечения пограничной безопасности.

Нурсултан Назарбаев обозначил необходимость выработки новых подходов в военном строительстве и конфигурации Вооруженных сил в современных реалиях.

Мы установили крепкие дружеские отношения со всеми соседями и прочное партнерство с ведущими державами. Вместе с тем, сильная армия является важнейшим гарантом безопасности страны, - сказал он.

Елбасы заявил, что сегодня важное значение обретают готовность к отражению асимметричных и гибридных угроз, внедрение новых технологий и автоматизация управления военными процессами.

Наши Вооруженные силы должны быть способны защитить суверенитет и территориальную целостность, отстоять национальные интересы. Все это должно быть учтено при планировании развития армии на ближайшее десятилетие, - поручил Нурсултан Назарбаев.

Председатель Совета Безопасности подчеркнул, что решение задачи обеспечения пограничной безопасности требует не только совершенствования работы Пограничной службы и методов охраны границы, но и системных мер, связанных с направлениями экономической, информационной, общественной и военной безопасности.

Необходимо обеспечить надежную охрану границы от всех видов угроз. Строительство Пограничной службы и Вооруженных сил должно быть синхронизировано и проводиться по единым стандартам. В то же время мы должны рассматривать вопрос пограничной безопасности комплексно, системно, - сказал Назарбаев.

Вместе с тем, приоритеты территориально-пространственного развития страны должны соотноситься с задачами по обеспечению пограничной безопасности.