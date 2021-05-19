Аким Усть-Каменогорска спас заложницу

Жаксылык Омар спас заложницу от разъяренного мужа, сообщает zakon.kz.

По данным YK-news.kz, инцидент случился поздно вечером 18 мая в Усть-Каменогорске.

Гражданин, вооруженный топором, взял в заложники собственную жену и закрылся в доме, требуя, чтобы к нему пришли представители власти, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что аким города решил прийти на помощь.

Жаксылык Омар поехал к нему, вошел в дом и попросил отпустить супругу.

Подробности разговора неизвестны, но в результате женщина вышла из дома.

Затем разбушевавшийся гражданин выкинул в форточку свой топор, вышел вместе с акимом и сдался полиции, оцепившей дом, - отмечено в публикации.

Подробности инцидента пока неизвестны.

В пресс-службе ДП ВКО предоставили свой комментарий по этому инциденту.

18 мая в Управление полиции Усть-Каменогорска поступило телефонное обращение 35-летнего мужчины о том, что он угрожает физической расправой своей гражданской супруге. Прибывшие на место сотрудники полиции и прокуратуры начали вести с ним диалог. Спустя время удалось уговорить мужчину выйти и отпустить женщину. Жертв и пострадавших удалось избежать. В ходе дальнейшего разбирательства он был доставлен в медицинское учреждение для оказания психологической и медицинской помощи. Установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, - сказано в сообщении.