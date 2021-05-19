О причине переноса дактилоскопии в Казахстане рассказал глава МВД

Перенос внедрения дактилоскопической регистрации в Казахстане на 2023 год связан с отсутствием финансирования. Деньги были переброшены на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, где рассматривался законопроект по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел, передает корреспондент zakon.kz.

Вместе с тем вносятся изменения в закон "Об органах внутренних дел". Глава государства поручил повысить статус участкового инспектора. Во-первых, расширяются полномочия участкового инспектора и вводится должность помощника участкового инспектора. Во-вторых, законопроектом предусмотрен перенос срока дактилоскопической регистрации на 1 января 2023 года в связи с отсутствием финансирования. Третье - предусматривается введение в службе экономических расследований должности высшего начальствующего состава, - сказал Тургумбаев, представляя депутатам проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел" в первом чтении.

По поводу переносов сроков дактилоскопии для казахстанцев глава ведомства уточнил, что этот вид регистрации должны были ввести в 2021 году. В 2021 году должно было быть выделено 26 млрд тенге. Но, по данным министра, пока что выделено только 11 млрд тенге, которые направляют в МВД, КНБ. В целом, несмотря на перенос сроков, работа будет продолжена.

Когда гражданин пребывает за рубежом и переходит границу, нашими сотрудниками органов проводится с ними работа, ведется регистрация. Регистрация идет также в гостиницах, домах отдыха и так далее. Это должно быть. Однако в связи с технической невозможностью этот вопрос снят. К сожалению, у нас не решен вопрос технической интеграции. В связи с пандемией, в период пандемии 15 млрд тенге, которых не хватало, было снято с нас на здравоохранение. Поэтому просим до 2023 года перенести срок. Думаю, до этого времени успеем. В 2022 году будут выделены средства, в 2023 году мы начнем работу, - заключил Тургумбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан.