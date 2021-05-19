Чиновник из ВКО спас студента на борту самолета

Заместитель руководителя аппарата акима Восточно-Казахстанской области Илияс Мухамеджан спас молодого человека на борту самолета, передает zakon.kz.

Илияс Мухамеджан на своей странице в Facebook рассказал, как летел из Нур-Султана в Семей. На борту самолета кому-то стало плохо.

Замечаю бегающих стюардесс, слышу: срочно ищут врача. Оглянулся. Подумал: "Ильяс, ты же не врач уже". Ты чиновник. Прошло секунд 5. Никто не откликнулся, других врачей нет. Быстро прошел через ряды. Подхожу. Вижу испуганные глаза стюардесс, озабоченный взгляд пассажиров. Визуальный осмотр: парень лет 20, кожа бледная, дыхание прерывистое, обморочное состояние. Быстро освобождаю места рядом. Начинаю командовать (коллеги знают что это такое), как в былые времена в приемном покое: тонометр, воды, горячий чай, сахар песок, аптечку. Горячий чай, сахар в рот. Парень открывает глаза. Давление 90/60, пульс 111, температура 38.8. Живот мягкий, Безболезненный. Анамнез: вчера получил второй этап вакцинации "Спутником V". За 2 часа до полета отмечает озноб, слабость. Заключение: поствакцинальный симптом, гипертермия. Необходимости в экстренной посадке нет. Ложить на пол, поднять ноги? Не обязательно. Таблетку парацетамола 500 мг, - написал Мухамеджан.

Чиновник отметил, что парню 21 год, он студент, летел к родителям. Ему стало лучше. По прилету в аэропорт была вызвана Скорая помощь.

Также он добавил, что суть поста в необходимости вакцинации и соблюдении требований врачей после получения вакцины. Он сказал, что не надо выезжать в поездки, если есть температура, слабость.

Ранее Илияс Мухамеджан был главой Управления здравоохранения Восточного Казахстана.