Фельдъегерям в Казахстане присвоят особый статус

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили в первом чтении проект закона "О государственной фельдъегерской связи", а также пакет сопутствующих поправок к нему, передает корреспондент zakon.kz.

Представляя документ депутатам, министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал, что сегодня уполномоченным органом по организации фельдъегерской службы является канцелярия премьер-министра.

Задачей этой службы является обеспечение правительственной курьерской связи, перевозка особо важной и секретной корреспонденции госорганов, доставка спецпочты в страны СНГ. Сотрудники этой службы состоят в кадрах органов внутренних дел, поэтому обеспечены соответствующим форменным обмундированием, оружием и спецсредствами. Однако они не выполняют функции по раскрытию, расследованию преступлений, как сотрудники ОВД. Поэтому они не входят в состав и штатную численность ОВД, - пояснил он.

Министр добавил, что в ходе разработки законопроекта изучен международный опыт, ряд стран уже приняли специальные законы о фельдъегерской связи. Это Азербайджан, Армения, Молдова, Туркменистан.

Целями законопроекта являются: утверждение правового статуса фельдъегерской службы, формирование порядка данной фельдъегерской связи между странами СНГ, утверждение специальных гарантий для работающих в данной сфере сотрудников и членов их семей. Для этого предусмотрено 16 млн 842 тысячи тенге на три года, одобренные республиканской бюджетной комиссией. Эти средства направлены на выплату пособия при продвижении по службе и за перевозку личного имущества, доплаты к зарплате сотрудников, выполняющим свои обязанности воздушным транспортом, премиальных в размере двух окладов при увольнении награжденных госнаградами сотрудников. Кроме того, при изменении места работы предоставление места в детском саду детям работников без очереди, - указал глава МВД.

По его словам, принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий.

Касательно сопутствующего проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам деятельности государственной фельдъегерской связи и органов внутренних дел", то он разработан с целью приведения норм отдельных законодательных актов в соответствии положениями законопроекта "О государственной фельдъегерской связи". Кроме того, изменения и дополнения, внесенные комитетами и депутатами, направлены на приведение законопроекта в соответствие с правилами юридической техники и имеют редакционно-уточняющий характер.

Оксана Скибан, Нур-Султан