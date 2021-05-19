Спецоперация КНБ РК: изъяты взрывные устройства и оружие

КНБ РК сообщило о ликвидации подпольного цеха по производству оружия, передает zakon.kz.

15 апреля т.г. в Кокшетау Департаментом КНБ РК по Акмолинской области ликвидирована преступная группа, причастная к незаконному изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Трое участников группировки задержаны при попытке реализации очередной партии оружия и СВУ, - сказано в сообщении ведомства.

Подпольный цех организовали в частном доме одного из задержанных.

В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 7 боевых пистолетов, 96 самодельных взрывных устройств, 80 патронов, а также инструменты для модификации и изготовления вооружения. Проводятся следственно-оперативные мероприятия. Произошедшие трагические события в мае т.г. в г.Казань Российской Федерации показали, что огнестрельное оружие в руках злоумышленников может привести к тяжким последствиям. В этой связи противодействие незаконному обороту оружия является одной из приоритетных задач специальных и правоохранительных органов РК, - резюмировали в КНБ.