Казахстан в "красной" зоне: что говорит Минздрав

В Службе центральных коммуникаций” при Президенте РК проходит брифинг с участием представителей Министерства здравоохранения РК, передает zakon.kz.

Тема брифинга: "О текущей эпидемиологической ситуации в стране и ходе реализации вакцинации".



Спикерами выступают: первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, вице-министр здравоохранения Ажар Гиният, председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.



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