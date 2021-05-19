Минздрав назвал причину низких темпов вакцинации

Первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов высказался о низких показателях вакцинации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в апреле количество вакцинированных в сутки составляло 100 тыс. человек. В мае количество желающих получить вакцину намного меньше - от 30 до 60 тыс. человек в сутки.

Первоочередная задача Министерства здравоохранения обеспечить возможность вакцинации для населения. Мы, как и вы, отмечаем, что активность населения к вакцинации сейчас снижается. Это, в первую очередь, наверное, связано с майскими праздниками, которые только прошли. Мы все-таки надеемся на сознательность и активность населения. Будем усиливать информационно-разъяснительную работу с регионами, с медработниками, поликлиниками, бизнесом для того, чтобы охватить большее количество людей и реализовать планы, которые мы озвучивали ранее, - сказал Марат Шоранов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

В планах у Минздрава к сентябрю привить около 10 млн человек.

Тамила Языкова, Нур-Султан