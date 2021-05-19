Второй компонент вакцины "Спутник V" казахстанцы могут получить по-прежнему через 21 день

При обращении граждане могут получить вакцину вторым компонентом на 21 день, сообщил на брифинге первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент zakon.kz.

В целом, что у нас по второй дозе "Спутник V" порядка 400 тыс. доз есть в остатках. Отдельные случаи (нехватки — прим.) были в регионах, но вопрос на сегодня решен. Граждане могут по заявлению на 21 день обратиться в медорганизацию и получить вакцину. Я уже приводил данные, что с 16 по 18 мая более 250 тыс. доз дополнительно было поставлено в регионы, и вакцинация продолжается. Да, была рекомендация на 45 сутки, но при обращении гражданина и получить вакцину раньше, казахстанцы могут получить вакцину вторым компонентом, — сообщил Шоранов.

Сегодня, по его словам, также имеет место лимитированные объемы выпуска отечественной вакцины QazVac, так как была поставлена первая партия в количестве 50 тыс. доз.

Но что касается дополнительных поставок, по графику планируем, что до широкомасштабного производство будем предоставлять около 50 тыс. доз ежемесячно, — заверил первый вице-министр.

В свою очередь председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова уточнила, что изменения интервалов касается только вакцины "Спутник V", но интервалы по отечественной вакцины и Hayat не изменились.

Сегодня есть доступ к вакцинам в отдельных регионах QazVac, везде Синофарм и во всех регионах "Спутник". Если гражданин желает вакцинироваться именно отечественной вакциной, то нужно ждать поступления второй партии. Но я хотела бы напомнить, что все применяемые в стране вакцины эффективны и безопасны. Принимая решение ждать, нужно понимать, что циркуляция вируса еще продолжается. Чтобы остановить эту циркуляцию мы должны быстрее обеспечить коллективный иммунитет. Поэтому призываю граждан не ждать, когда появится Pfizer или другие вакцины, а использовать возможность вакцинироваться здесь и сейчас, — объяснила Есмагамбетова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан