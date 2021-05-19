Европейский Союз открывает границы для вакцинированных туристов

Европейский Союз решил открыть границы для полностью вакцинированных путешественников. Об этом сообщил 19 мая представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, передает zakon.kz со ссылкой на УНН.

Послы ЕС согласились изменить подход к путешествиям из-за пределов ЕС. Совет ЕС рекомендовал странам-членам ослабить существующие ограничения, в частности, для вакцинированных, - сообщил Виганд, добавив, что речь идет о получивших разрешение в ЕС вакцинах.

По словам Виганда, ЕС расширяет список третьих стран, откуда возможны поездки, учитывая эпидемическую ситуацию, на основе новых критериев. К такому соглашению представители стран-членов ЕС пришли накануне экстренного саммита глав государств и правительств 25 мая.

Главной темой встречи станет введение общеевропейского "СOVID-паспорта" по вакцинации и согласование порядка въезда иностранцев в страны ЕС.

17 марта Еврокомиссия представила проект "коронавирусного" цифрового зеленого сертификата, который должен быть внедрен до середины июня. Документы получат не только те, кто привит от коронавируса, но и те, кто переболели. Действовать такие сертификаты, как ожидается, будут только до официального завершения пандемии. В Еврокомиссии заявили, что рассматривают возможность признания сертификатов, выданных за пределами ЕС, и документов о прививках вакцинами, применение которых в Евросоюзе не разрешено. При этом Европарламент требует, чтобы ЕС ввел COVID-сертификаты максимум на один год.

В то же время Еврокомиссия предложила разрешить въезд в ЕС привитым от коронавируса туристам.