Работники культуры Карагандинской области получили квартиры

По инициативе акима Карагандинской области Жениса Касымбека впервые за долгое время 30 работников культуры и искусства получили собственное жилье. Квартиры выданы в Сарани и Актасе. Вручение ключей прошло на торжественной церемонии награждения ежегодной премией акима области.

Пять лет мы снимали с супругом жилье, потом жили с родителями. Муж работает вместе со мной в театре. Сейчас у нас уже трое детей, жду четвертого, – говорит Динара Айгазинова. – Собственная квартира стала полной неожиданностью для нас. Спасибо за такой подарок! Надеюсь, что моим коллегам так же повезет, как и мне.

Наталья Сидорова с двумя детьми и супругом в арендную двушку въедет в ближайшее время. Говорит, что для нормального проживания все есть.

Сделан косметический ремонт, есть плита, титан. Это очень радостное событие для нас. Эмоций было море. Хочу отметить, что очень давно не давали квартиры работникам нашей сферы. Большое спасибо за неравнодушное отношение к нам! – поблагодарила актриса Карагандинского театра музыкальной комедии.

По словам главы региона, в последующие годы планируется выделить еще 150–200 квартир для работников культуры.

Также в преддверии Дня работников культуры и искусства прошло награждение премией акима Карагандинской области. Эта награда вручается каждый год на протяжении многих лет за профессионализм, совершенствование мастерства и вклад в развитие культуры.

В самые тяжелые времена нас всегда спасало и поддерживало искусство. Несмотря на закрытие сцен и залов, культурные мероприятия перешли в виртуальный формат и при этом не потеряли душевности и артистизма. Низкий вам поклон за верность своему делу, – сказал в своей поздравительной речи глава региона.

В этом году комиссия выбрала 24 лауреата в 21 номинации. Победителям были вручены дипломы, денежные премии и символ конкурса – статуэтка "Қобыз".

Обладателями одной из главных наград конкурса в номинации "За верность профессии" стали актриса Казахского драматического театра имени С. Сейфуллина Нуржибек Жансугурова и актер театра имени К. Станиславского Иван Немцев.

Поздравляю всех с Днем работников культуры и искусства. Несмотря на сложную ситуацию, мы выстояли. Музеи, театры, библиотеки продолжили работу, радовали своих зрителей и читателей. Как бы сложно ни было, желаю процветания национальной культуре. И благодарю руководство области за особое внимание, которое оно уделяет деятелям искусства, – отметила Нуржибек Жансугурова.

Лауреатами премии акима Карагандинской области в сфере культуры и искусства в 2021 году стали:

- "Лучший работник культуры села" – Амантай Сагидолда, организатор Дома культуры села Коктас;

- "Лучший организатор досуга" – Гульнар Рахметова, заведующая концертным отделом Концертного объединения имени Кали Байжанова;

- "Лучший организатор досуга" – Саят Абдигали, художественный руководитель Дома культуры горняков;

- "Лучший руководитель самодеятельного коллектива" – Ахан Махаметчин, руководитель духового оркестра Дома культуры села Шахтер Нуринского района;

- "Вокалист года классического жанра" – Елена Филинкова, актриса Карагандинского театра музыкальной комедии;

- "Лучший исполнитель народной песни" – Бижамал Нургалиева, певица Культурно-развлекательного центра поселка Жанаарка Жанааркинского района;

- "Вокалист года эстрадного жанра" – Ксения Николаева, солистка ансамбля "Арай" Концертного объединения имени Кали Байжанова;

- "Инструменталист года" – Динара Хасанова, артистка фольклорного ансамбля "Арқа сазы" Концертного объединения имени Кали Байжанова;

- "Инструменталист года" – Алевтина Горлова, артистка оркестра Карагандинского театра музыкальной комедии;

- "Солист-инструменталист года" – Михаил Гудыма, артист джазового оркестра Концертного объединения имени Кали Байжанова;

- "Хореограф года" – Татьяна Суркова, руководитель образцового хореографического ансамбля "Импульс" Центра культуры и творчества имени Шынболата Дилдебаева города Сатпаева;

- "Лучший артист балета и хореографического коллектива" – Перизат Абдрахман, артистка народного хореографического ансамбля "Аққу" Концертного объединения имени Кали Байжанова;

- "Лучший библиотекарь села" – Назира Смагулова, руководитель филиала центральной библиотечной системы города Жезказгана;

- "Лучший библиотекарь" – Сандугаш Телпекбаева, руководитель отдела краеведческой литературы Областной универсальной научной библиотеки имени Н. В. Гоголя;

- "Золотая строка" – Жанибек Алиман, карагандинский поэт;

- "Лучший айтыскер" – Айтбай Жумагулов, айтыскер, жыршы Карагандинской области;

- "Музейный работник года" – Раушан Капарова, руководитель Жезказганского историко-археологического музея;

- "Лучший художник года" – Елена Ким, художник-постановщик театра имени К. Станиславского;

- "Артист года" – Владимир Хомутов, артист Темиртауского театра для детей и юношества;

- "Артистка года" – Галина Турчина, ведущая актриса театра имени К. Станиславского;

- "Лучшая эпизодическая роль" – Ахай Жумамуратов, актер Академического казахского драматического театра имени С. Сейфуллина;

- "Театральный режиссер года" – Евгения Пермякова, режиссер-постановщик Карагандинского театра музыкальной комедии.