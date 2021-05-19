Елбасы выразил соболезнования семье ученого Аманжола Кошанова

19 мая 2021, 18:18
Фото: kazgazeta.kz

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Аманжола Кошанова, передает zakon.kz.

Пресс-служба Елбасы сообщает, что Назарбаев направил телеграмму родным умершего.

Аманжол Кошанулы был сильным человеком, который посвятил свою жизнь науке и внес значительный вклад в развитие теории отечественной экономики. Он участвовал в разработке государственных исследовательских программ, проводил фундаментальные исследования по многим важным вопросам, таким как создание системы экономических интересов страны, обеспечение национальной экономической безопасности. Он сформировал собственную школу экономической теории, - говорится в телеграмме.

Он выразил уверенность, что жизнь и яркий образ Аманжола Кошанова навсегда запомнятся народу.

Накануне, 18 мая, скончался известный ученый-экономист Аманжол Кошанов. Ему было 86 лет.


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