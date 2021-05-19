Международный курс по подготовке штабных офицеров ООН проходит в Алматы

В Центре миротворческой подготовки Министерства обороны Казахстана в Алматы начался двухнедельный международный курс "Штабные офицеры ООН" (United Nations Staff Officer Course), в котором принимают участие 25 слушателей, передает zakon.kz.

Выступая на официальном открытии, начальник Центра миротворческой подготовки полковник Бауыржан Нигметуллин подчеркнул важность, которую Казахстан придает международным усилиям по поддержанию мира и процессу подготовки будущих миротворцев. Он также отметил, что, несмотря на все ограничения, связанные с глобальной борьбой с пандемией коронавируса, казахстанской стороне с учетом всех требований удалось организовать на своей территории проведение данного курса на международном уровне.

Помимо военнослужащих Вооруженных Сил Казахстана обучение проходят представители Национальной гвардии, Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также слушатели из Великобритании, Испании, Кыргызстана и Мозамбика.

В ходе занятий они ознакомятся со структурой, принципами и процедурами ООН, правовыми рамками, регулирующими миротворческую деятельность, изучат процессы планирования и принятия решений, функции отделов и служб международных штабов в миссиях. Программой также предусмотрена практическая работа в подгруппах по смоделированным сценарием ситуациям.

По итогам курса участники получат международные сертификаты, подтверждающие прохождение обучения в качестве штабного офицера.