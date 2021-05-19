Начато расследование в отношении руководства одного из полицейских управлений Нур-Султана

Руководство ДП города Нур-Султана разоблачило коррупционеров в собственных рядах, сообщает zakon.kz.

В целях искоренения коррупции, наведения порядка в собственных рядах, а также повышения уровня доверия населения, руководством Департамента полиции города Нур-Султана самостоятельно выявлены факты превышения должностных полномочий начальником Управления дознания ДП города Нур-Султана и другими должностными лицами этого же Департамента. В настоящее время в отношении них проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Управлением собственной безопасности ДП города Нур-Султана по моему поручению проводилась проверка в отношении руководителей среднего звена и других должностных лиц Департамента по фактам коррупционных проявлений. По результатам проверки, в отношении них начато досудебное расследование. начальник ДП города Нур-Султана Ержан Саденов

Подробная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.