Уволен полицейский, сливший в сеть видео допроса казанского стрелка

В Казани понижен в должности начальник управления отдела уголовного розыска ОП "Гвардейский", откуда в Интернет "попало" видео первого допроса, напавшего на гимназию №175 Ильназа Галявиева, сообщает zakon.kz.

Также был уволен оперуполномоченный отделения по раскрытию преступлений против собственности отдела полиции №12 "Гвардейский", пишет ГТРК "Татарстан" со ссылкой на KazanFirst.

По информации издания, именно он снял видео первого допроса убийцы, устроившего бойню в казанской гимназии. Шокирующие кадры неадекватного поведения преступника утекли в Сеть спустя несколько часов после трагедии. На них убийца лежит в камере, рассказывает о своих мотивах и нецензурно выражается.

Официальной причиной его отставки называют "ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей и проступок, порочащий честь сотрудника правоохранительных органов". KazanFirst замечает, что Шарафеев, согласно результатам служебной проверки выложил видео допроса Галявиева в Сеть.

Распространение этих видеоматериалов, — говорится в приказе об увольнении полицейского, — было несанкционировано". Этот документ, по информации издания, подписан лично министром внутренних дел Татарстана Артемом Хохориным.

Видео допроса Галявиева 11 мая — сразу после задержания стрелка — выложил Telegram-канала Baza. На этой записи парень рассказал, что нападение решил устроить, потому что пару месяцев назад "ощутил себя богом и начал всех ненавидеть". 12 мая Галявиева арестовали на два месяца. СК предъявил ему обвинения в массовом убийстве. В результате трагедии в казанской гимназии № 175 погибли девять человек, еще около 20 получили ранения.