Родственника погибшей в Грузии казахстанки не экстрадируют

Казахстанские следователи вылетели в Грузию по делу смерти Асель Айтпаевой. Помимо грузина Бесика Тордуа, подозреваемым считается и ее родственник - Мурат Мейрбеков, сообщает zakon.kz.

В Грузии его заочно обвинили в изнасиловании девушки, передает КТК.

Недавно ему продлили арест в СИЗО города Нур-Султана.

На сегодняшний день арест продлили до 10 суток. Наша задача – добиться, чтобы подозреваемый находился в СИЗО на период всего досудебного расследования. Потому что мы боимся, что, имея международные связи и денежные средства, даже если его отпустят под домашний арест, данный гражданин будет принимать попытки для того, чтобы скрыться из Казахстана. адвокат Айсулу Айтпаевой Ербол Канафин

А вот экстрадиция Мейрбекову, скорее всего, не грозит. Выдавать своих граждан запрещает Конституция страны, в рамках соглашений с Грузией таких договоренностей тоже нет. Поэтому, если вина будет доказана, Мейрбекова привлекут по казахстанским законам с отбыванием наказания на родине.

Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.

Позже полиция задержала в Нур-Султане дальнего родственника погибшей - Мурата Мейрбекова. Досудебное расследование ведется по статье 128 УК (Торговля людьми).