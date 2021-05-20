Microsoft выпустила новую версию Windows 10

Корпорация Microsoft начала распространять обновление Windows 10 среди пользователей, передает zakon.kz.
Об этом сообщается в блоге на сайте компании.
Майское обновление Windows 10 May 2021 Update, также известное под кодовым названием 21H1, стало первым крупным обновлением Windows 10 в этом году.
Windows 10 May 2021 Update добавляет поддержку нескольких камер для Windows Hello и улучшения производительности, связанные с безопасностью. Полностью список новшеств Windows 10 May 2021 Update выглядит так:
Впрочем, обновление за май 2021 года настолько мало, что многие пользователи могут даже не заметить его установки.
Чтобы установить апдейт на ПК, нужно зайти в "Центр обновления Windows" и нажать на кнопку "Проверить наличие обновлений". Затем, если ОС будет доступна, необходимо выбрать опцию "Скачать и установить". Инсталляция продукта займет некоторое время.
Осенью Microsoft должна выпустить крупное обновление Windows под кодовым названием Sun Valley ("Солнечная долина"). Новая версия ОС получит переработанный интерфейс, иконки и шрифты, а также системные настройки.
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