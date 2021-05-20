От Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг

Самый большой в мире айсберг А-76, откололся от Антарктиды, сообщает zakon.kz.

Как передает пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА), площадь айсберга составляет 4 320 квадратных километров.

Айсберг имеет длину около 170 км и ширину 25 км, что немного больше острова Майорка.



В пресс-службе отметили, что до этого самым большим айсбергом в мире был A-23A площадью около 3880 кв. км, который также находится в море Уэдделла.

Айсберг А-76 откололся с западной стороны ледника Фильхнера-Ронне в море Уэдделла. Он был обнаружен Британской антарктической службой и подтвержден Национальным ледовым центром Соединенных Штатов Америки с использованием изображений миссии Copernicus Sentinel-1.