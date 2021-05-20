Президент выразил соболезнования родным и близким Аманжола Кошанова

Глава государства направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося ученого, академика Национальной академии наук Республики Казахстан, доктора экономических наук, профессора, лауреата Государственной премии Аманжола Кошанова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Аманжол Кошанович долгие годы успешно трудился, направляя все свои усилия на развитие отечественной науки. В период перехода к рыночным отношениям он глубоко исследовал эффективные пути реализации фундаментальных реформ. Он внес существенный вклад в подготовку квалифицированных специалистов. Светлый образ Аманжола Кошановича, который оставил яркий след и огромное научное наследие, своей благородной деятельностью заслужив уважение соотечественников, навсегда сохранится в памяти народа, - говорится в телеграмме.

Накануне, 18 мая, скончался известный ученый-экономист Аманжол Кошанов. Ему было 86 лет.