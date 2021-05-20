Индийским штамм коронавируса проник на Кипр

Мутация вируса, впервые выявленная в Индии, проникла на Кипр, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило министерство здравоохранения средиземноморской республики.

Отмечается, что среди образцов, выявленных в основном в апреле и отправленных в Европейский центр профилактики и контроля заболеваний для проведения специальных тестов, индийский штамм был обнаружен в четырех, южноафриканский - в двух и британский - в 131.

Образцы, в которых были обнаружены индийский и южноафриканский варианты [вируса], касаются людей, прибывших из стран серой категории после получения специального разрешения, - информировали в Минздраве.

В министерстве добавили, что из шести носителей индийского и южноафриканского штаммов три человека прибыли из Индии, один - из Пакистана, один - из Филиппин, и еще один - из Непала. Кипрские власти уверяют, что они были сразу отправлены в специальную карантинную зону в деревне Терсефану на территории округа Ларнака и не контактировали с другими людьми.

В сообщении Минздрава также сказано, что несмотря на все превентивные меры, принятые на въездных пунктах в страну, всегда существует вероятность проникновения на остров новых мутаций вирусов, обладающих более агрессивными темпами распространения. Снизить же риски, по утверждению ведомства, в такой ситуации способна активная вакцинация населения.

Кипр не допускает туристов из стран так называемой серой группы. Из нее на остров разрешается приезжать только отдельным категориям лиц

По сведениям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вариант B.1.617 обнаружен уже более чем в 40 странах.