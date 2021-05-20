Госсек США и МИД России заявили о готовности стран к сотрудничеству

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили на встрече в Рейкьявике сферы возможного расширенного сотрудничества двух стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила пресс-служба Госдепартамента США по итогам встречи.

Они также обсудили сферы, налаживание в которых прочного и расширенного сотрудничества могло бы пойти на пользу нашим народам, включая Афганистан, стратегическую стабильность, ограничение ядерных программ Ирана и КНДР, - отмечается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

Госсекретарь и министр иностранных дел взяли на себя обязательство продолжению обсуждений в дальнейшем.

Встреча прошла на фоне продолжающегося ухудшения российско-американских отношений. 15 апреля США обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку десяти российских дипломатов из посольства в Вашингтоне.

Москва 23 апреля зеркально ответила на высылку дипломатов, а также объявила о планируемой денонсации соглашения об "открытой суше", регулирующего порядок поездок российских и американских дипломатов по территории двух стран, и намерении ограничить возможность краткосрочных командировок для американских дипломатов и запретить наем россиян в американскую дипмиссию. 14 мая правительство РФ утвердило список недружественных государств, в который вошли США.