Может ли коронавирус повлиять на онкологию, рассказал врач

Врач-онколог рассказал может ли коронавирус повлиять на онкологические заболевания, сообщает zakon.kz.

Коронавирус не может повлиять на онкологию, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

Как и любое вирусное заболевание, оно влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять, - сказал Хатьков.