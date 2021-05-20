Может ли коронавирус повлиять на онкологию, рассказал врач

20 мая 2021, 08:30
Фото: 24kz

Врач-онколог рассказал может ли коронавирус повлиять на онкологические заболевания, сообщает zakon.kz.

Коронавирус не может повлиять на онкологию, сообщил в интервью РИА Новости главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков.

Как и любое вирусное заболевание, оно влияет на организм, может отсрочить лечение, не дать возможности лечиться, человек может умереть от коронавируса. Но на заболеваемость онкологией, я думаю, что никак не должен влиять, - сказал Хатьков.


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