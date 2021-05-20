Еще 21 казахстанец умер от коронавируса и пневмонии за сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 20 мая, сообщает zakon.kz.

На 20 мая лечение от КВИ продолжают получать 35 846 человек (35 314 КВИ+ и 532 КВИ-), из них в стационарах находится – 13 265 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 581 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 742 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 187 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 107 пациентов.

За сутки 17 человек умерли от коронавируса в Казахстане. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3263 случая с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 18 мая 2021 года зарегистрирован 105 новых случая заболевания. Выздоровели 78 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 54 382, выздоровели – 52 981 человек.