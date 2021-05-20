Обезглавили сокамерников: в гватемальской тюрьме вспыхнул бунт

В гватемальской тюрьме Кецальтенанго заключенные устроили бунт, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, по предварительной информации, от шести до десяти человек погибли в ходе беспорядков - часть из них были обезглавлены.

Национальная гражданская полиция подтвердила, что в колонии муниципалитета Кантель, Кецальтенанго, произошли беспорядки. В ходе которых были обезглавлены шесть сокамерников, личность каждого из них и причина инцидента до сих пор неизвестны, - сообщает одно из местных изданий.

Различные СМИ уточняют, что число жертв составляет до 10 человек, включая женщину-посетительницу этой колонии.

В этом секторе исправительного центра содержали членов преступных группировок "Мара 18" и "Сальватруча".

Исправительная колония Кантель вмещает около 900 заключенных, но в СМИ заявляют, что сейчас там содержат более 2200 человек - членов преступных банд, наркоторговцев и подследственных.

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