Лихач на BMW без госномеров устроил дрифт в Таразе

Житель Тараза дрифтовал на BMW без госномеров, сообщает zakon.kz

На видео, опубликованном в Instagram, это происходит возле главной арки при въезде в Тараз.

Полицейские задержали 23-летнего парня.

Житель областного центра привлечен к административной ответственности по четырем статьям Кодекса об административных правонарушениях. К тому же, согласно заключению экспертизы СМЭУ, за повреждение дорожного покрытия водителю придется выплатить 65 тысяч тенге, - отметили в пресс-службе региона.