Производитель виски нанял на работу кокер-спаниеля

На завод по производству виски наняли собаку, передает zakon.kz.

В Шотландии на завод по производству виски Grant's Whisky взяли работать кокер-спаниеля, пишет Lenta. У собаки кличка Рокко и она будет выполнять функции инспектора по бочкам. Пес должен будет по запаху определять качество древесины и насколько она пригодна для хранения спиртного.

Также Рокко нужно будет обходить весь завод. И если он учует подозрительный запах, сообщит сотрудникам.

Дерево - это природный материал, а дистилляция виски - это органический процесс, поэтому наша работа - убедиться, что все идеально, поскольку виски настаивается в дубовых бочках, - пояснил бренд-директор Крис Вуфф.

Он пояснил, что многие винодельни используют механические "носы" на производстве. А вот Grant's Whisky решили следовать традиции.