Казахстан сократил объем международной торговли на 6%

В 2020 году казахстанская экономика развивалась в сложных условиях. Последствия пандемии COVID-19 привели к беспрецедентному сокращению объемов международной торговли, передает zakon.kz.

По итогам первого квартала 2021 года товарооборот РК со странами мира сократился на 6,1% и составил 19,7 млрд долларов США. При этом экспорт товаров из РК уменьшился на 17,1% за год, до 11,5 млрд долл. США, в то время как импорт в Казахстан увеличился на 15,6% и составил 8,2 млрд долл. США, - отмечается в исследовании ranking.kz.

Так, со странами СНГ товарооборот составил 6, 513,7 млрд долларов ( в 2020 году - 5 458,5 млрд), со странами Европы - 6, 347,6 млрд долларов ( в 2020 г. - 8 006,1 млрд), со странами ЕС - 6 024,1 млрд долларов ( 2020г. - 7 433,5 млрд), со странами Азии - $6 234,8 млрд ( 2020г. - 6 843,6 млрд).

В ТОП-10 торговых партнеров вошли - Россия (1 место), Китай, Италия, Нидерланды, Турция, Узбекистан и др., которые обеспечивают 74% всего международного товарооборота.

По данным аналитиков, Казахстан больше всего экспортирует минеральные продукты (7 360, 7 млн долларов), металлы и изделия из них - 2 276,6 млн долларов, продукты животного и растительного происхождения, готовые продтовары - на 873,8 млн долларов.

Больше всего Казахстан импортирует машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты - на 3 083,8 млн долларов, на втором месте - продукция хической продукции и связанных с ней отраслей - 1 563,2 млн долларов, а также продукты животного и растительного происхождения, готовые продтовары - 966,9 млн долларов.