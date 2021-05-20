Неизвестный разгромил мемориал Джорджу Флойду

В Миннеаполисе мужчина с топором ночью разрушил стихийный мемориал памяти Джорджа Флойда, сообщает zakon.kz.

По данным vesti.ru, по поводу инцидента в полицию никто не обращался.

Позднее все разрушенные объекты были восстановлены сочувствующими Флойду.

На кадрах видно, как из грузовика выходит мужчина и опрокидывает стенды с плакатами. Затем он достал из машины топор и стал рубить сарай, установленный в этом месте.

Злоумышленник ломал на импровизированной площади все подряд, пока ему не стали высказывать претензии очевидцы происшествия. Только после этого агрессивный тип сел в машину и уехал в неизвестном направлении, - говорится в сообщении.

25 мая 2020 года был убит Джордж Флойд. Видеозапись произошедшего широко распространилась в СМИ, и 26 мая 2020 года, на следующий день после убийства Флойда, в Миннеаполисе прошли протесты. К полудню тысячи людей собрались на автобусной остановке, где он погиб, и установили самодельный мемориал.

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Позднее протесты прошли в 40 % округов США и собрали от 15 до 26 миллионов протестующих, что делает протесты крупнейшими в истории США.