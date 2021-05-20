Цой ответил, зачем закупают иностранные вакцины от коронавируса 

На пленарном заседании Сената Парламента РК при обсуждении корректировок в республиканский бюджет депутаты затронули вопросы наличия вакцины от коронавирусной инфекции, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметила депутат Айгуль Каппарова, в настоящее время граждане страны принимают несколько вакцин – российской компании Спутник V, казахстанской QazVac и "Синофарм".

Правительством для производства российской вакцины на базе КФК было выделено 18 млрд тенге. С 1 февраля 2021 года произведена и поставлена в регионы 1 млн 912 тысяч доз Спутник V. В Жамбылской области завершается строительство казахстанского завода вакцин QazVac, выпускаемых НИИ проблем биологической безопасности. К концу года завод планирует увеличить производство вакцины QazVac до 500 тысяч доз в месяц. В апреле 2021 года фонд национального благосостояния Самрук-Казына закупил 1 млн доз вакцины Hayat-Vax на сумму 13,3 млрд тенге для иммунизации 500 человек. Для сравнения цена вакцины, состоящей из двух компонентов, для Hayat-Vax составляет 62,2 доллара, Спутник V - 26 долларов, отечественной вакцины QazVac 9,4 долларов, - перечислила Каппарова.

При этом депутат уточнила, что у нее возникли вопросы, в частности, она попросила рассказать о причинах покупки дорогостоящей вакцины и чем это было обусловлено. Также сенатор высказала обеспокоенность того, что закуп вакцин у зарубежных производителей может привести к снижению собственного производства или даже закрытию отечественных фармацевтических заводов.

В ответ на это министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил, что все цены, которые обозначены по вакцинам, напрямую от производителей.

Для нас очень важно в кратчайшие сроки обеспечить доступность на рынке Казахстана и обеспечить выбор. Поэтому при переговорах с производителями, вы знаете, есть дефицит по поставкам и лимитированность поставок от каждого производителя. И наша задача в максимально короткие сроки обеспечить население Казахстана вакцинами. Поэтому данная работа проводится и вакцины сейчас, как вы видите, в Казахстане и используются в программе иммунизации. Что касается производственных площадок, которые выпускают вакцины - КФК, то здесь нужно понимать, что данные заводы у нас выпускают вакцину впервые. И сейчас производственные мощности переориентированы на выпуск вакцин. Но данные производственные площадки также выпускают биологические препараты, которые предназначены для лечения онкологии, других заболеваний, поэтому в плане вакцинации мы не видим каких-то проблем по закрытию заводов, потому что широкая линейка, все заводы многофункциональные, они выпускают широкую линейку препаратов, - заверил он.

Помимо этого, по его словам, сама вакцинация - это не разовая акция, она идет на постоянной основе.

У нас более 20 вакцин в ежегодном календаре прививок, поэтому здесь для Казахстана большой потенциал именно для развития отечественной фарминдустрии, - пояснил глава ведомства.

Со своей стороны заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов добавил, что на данный момент в Казахстане провакцинировано около 3 млн человек, из них 1 млн 923 первым компонентом, вторым компонентом 823 тысячи.

До конца этого месяца ожидается около 2 млн, поэтому мы сейчас закуп делаем в разных странах разной вакцины. По заводу разные вопросы были, хотел бы добавить, биофармацевтический завод - один из уникальных заводов, в мире он строится в течение 2-3 лет. Фактически сегодня за 10 месяцев завод в Казахстане построен полностью. Строительно-монтажные работы полностью завершены. Сегодня запускается полностью, решены 100%-но вопросы технологического оборудования. Туда вовлекаются вопросы по валидации - это вопрос, который требует тщательного анализа. Поэтому мы привлекли турецкие, китайские компании, которые сегодня работают в этом направлении, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан