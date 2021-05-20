Детей спасли из дымовой ловушки в Атырау 

В Атырау детей спасли из дымовой ловушки, сообщает zakon.kz.

Задымление в многоэтажном доме №26 по улице Кунанбаева произошло 19 мая утром. Младший сержант Шалкар Сабыргалиев по пути на службу заметил черный густой дым и треск горящих проводов. Немедленно сообщив в пожарную службу, он бросился на помощь, - сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

Когда подбежал к подъезду, то увидел, что с балконов верхних этажей кричат женщины и зовут на помощь. Все этажи подъезда были в черном дыму, - вспоминает Сабыргалиев.

На помощь подоспел сотрудник полиции Салауат Карабаев. Еще до приезда пожарных им удалось подняться до третьего этажа, но путь им преградил плотный дым. Тогда Шалкар бросился к себе домой, а живет он напротив, и вынес из дома противогаз. В противогазе он смог подняться до пятого этажа и вошел в одну из квартир, где вместе с хозяевами перенес детей на балкон квартиры через стенку в соседнем подъезде.

Жильцы сообщили, что в квартире напротив живет семья с двумя детьми - одному ребенку два года, а второй месячный младенец. Шалкар зашел в эту квартиру. Там он вынес детей на балкон. В это время на пятый этаж смог подняться и полицейский - вдвоем они на руках вынесли детей из задымленной квартиры.

Остальных жителей эвакуировали сотрудники пожарной службы в безопасную зону.

Я выполнял свой долг. Думаю, каждый военнослужащий на моем месте сделал бы абсолютно то же самое. Нас этому обучают – военный человек, он обязан защищать мирных граждан. Как в военное, так и в мирное время. Неважно – горячая точка это или пожар, - рассказал младший сержант Шалкар Сабыргалиев.