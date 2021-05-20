Более 460 тысяч казахстанцев представили налоговую декларацию – КГД

В рамках первого этапа декларирования по состоянию на 17 мая 2021 года налоговую декларацию представили свыше 461 тыс. человек. Это 95,9% от запланированного показателя. Об этом сообщили в Комитете госдоходов, передает zakon.kz.

В комитете напомнили, что на бумажном носителе декларация представляется не позднее 15 июля 2021 года в явочном порядке в органы государственных доходов либо в ЦОН.

В электронном виде декларацию можно представить не позднее 15 сентября 2021 года через кабинет налогоплательщика (cabinet.salyk.kz), Портал "электронного правительства" (egov.kz), а также через мобильное приложение "e-Salyq Azamat".

Для разъяснения положений всеобщего декларирования запущен Контакт центр по налоговым и таможенным вопросам на платформе единого республиканского номера 1414. В том числе ведется большая работа с помощью социальных сетей (Instagram, Facebook, Telegram), - пояснили в КГД.

Также на портале Комитета государственных доходов МФ РК (kgd.gov.kz) размещены все материалы по всеобщему декларированию, а также имеются видео инструкции по представлению декларации об активах и обязательствах.

Как отметили в ведомстве, Казахстан является первым государством среди государств-членов Евразийского экономического союза, который внедрил переход к всеобщему декларированию, при этом международный опыт всеобщего декларирования имеется более 100 лет.

Напомним, всеобщее декларирование вводится в четыре этапа.

Первый этап

С 1 января 2021 года декларация об активах и обязательствах (далее - декларация) представляется следующими физическими лицами, являющимися на 1 января года представления декларации:

лицами, занимающими ответственную государственную должность, и их супругами;

лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и их супругами;

лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супругами;

лицами, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг".

Второй этап

С 1 января 2023 года декларирование для работников государственных учреждений и их супругов, а также работников субъектов квазигосударственного сектора и их супругов.

Третий этап

С 1 января 2024 года декларирование руководителей и учредителей юридических лиц и их супругов, индивидуальных предпринимателей и их супругов.

Четвертый этап

С 1 января 2025 года декларирование остальных категорий граждан.