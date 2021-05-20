Как влияет небольшая доза алкоголя на работу мозга

Британские ученые выяснили, как вредит мозгу небольшая доза алкоголя, сообщает zakon.kz.

В очередной раз исследования показали, что безопасной дозы спиртных напитков не существует.

Эксперты под руководством Томаса Николса из Оксфордского Университета изучили воздействие на мозг у 25378 добровольцев. Подопытные должны были пройти опрос, направленный на выявление количества потребляемого алкоголя. Впоследствии мозг участников подвергли магнитно-резонансной томографии, - говорится в публикации Ferra.ru.

В результате было подсчитано среднее потребление алкоголя — 13,5 единиц или 18 грамм чистого этанола в неделю.

Ученые установили, что пристрастие к спиртным напиткам негативно отражается на объеме серого вещества во всем мозге.

Кроме того, вредит она и белому веществу. Помимо прочего риск повреждений мозга вырастал и ввиду большой массы тела и гипертензии. Вред спиртного на мозг оказался пропорционален потребляемому количеству, поэтому безопасной дозы не существует, - заключили аналитики.