Дігідік, дігідік – российские звезды TikTok отплясывают под казахскую песню

Знаменитые российские тиктокеры Даня Милохин, Юлия Гаврилина и Анна Антигрустин вывели казахскую песню в тренды недели в TikTok, передает zakon.kz.

Хитом стала композиция "Байдың қызын аламын", спетая Алматом Асыланбеком несколько лет назад.

Зажигательная мелодия именно сейчас привлекла внимание к себе со стороны российских звезд TikTok с миллионами подписчиков.

Тиктокеры лихо отплясывают под слова: "Дігідік, дігідік, дігідік, дігідік, дігідік, дігідік шабамын".