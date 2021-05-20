Дігідік, дігідік – российские звезды TikTok отплясывают под казахскую песню

20 мая 2021, 13:50
Фото: OK.ru

Знаменитые российские тиктокеры Даня Милохин, Юлия Гаврилина и Анна Антигрустин вывели казахскую песню в тренды недели в TikTok, передает zakon.kz.

Хитом стала композиция "Байдың қызын аламын", спетая Алматом Асыланбеком несколько лет назад.

Зажигательная мелодия именно сейчас привлекла внимание к себе со стороны российских звезд TikTok с миллионами подписчиков.

Тиктокеры лихо отплясывают под слова: "Дігідік, дігідік, дігідік, дігідік, дігідік, дігідік шабамын".

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