Верховный муфтий о поминках, мечетях, благих делах, репатриантках

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы посетил с рабочим визитом Западно-Казахстанскую область. График был очень насыщенным, сообщает zakon.kz.

Верховный муфтий обсудил религиозную ситуацию с акимом ЗКО

Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы встретился с акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым. На встрече были обсуждены вопросы религиозной ситуации в регионе, профилактики деструктивных религиозных течений, совместной реализации мер в данном направлении, подготовки имамов.

Особое внимание Наурызбай кажы Таганулы обратил на вопросы, отраженные в принятых на Форуме имамов документах – "Культура проведения поминальных обедов", "Культура возведения могил и их посещения".

- Мы ведем пропаганду и разъяснительную работу среди населения по формированию единой культуры проведения поминок и возведения могил, - подчеркнул Верховный муфтий. – К сожалению, некоторые наши граждане расточительствуют при проведении поминальных обедов и возведении могил. Призываем людей не тратить деньги напрасно, а пустить на благотворительность, издание книг в сфере образования или дать нуждающимся. Мы готовы к реализации совместных проектов в этом направлении с местным акиматом.

Аким области Гали Нажимеденулы рассказал об актуальности данного вопроса и поделился своим мнением.

По итогам встречи стороны договорились о совместной работе. Верховный муфтий подарил главе региона книгу "Избранный из тафсиров".

Стоит отметить, что сегодня в Западно-Казахстанской области действуют 48 мечетей, в которых работают 93 священнослужителя.

В тот же день Верховный муфтий и аким ЗКО заложили первый камень в фундамент городской мечети Уральска, которая одновременно может принять 1500 человек.

- Наши предки говорили: "В местности, где звучит азан, всегда будет благодать", - отметил Верховный муфтий. - Надеюсь, эта мечеть станет не только центром поклонения, но и центром милосердия, добра и единства, а также духовным центром мусульманской общины. Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) переехал в Лучезарную Медину, первое, что он сделал, это построил мечеть, которая объединила всех мусульман. Развитию религии ислам оказывается поддержка на государственном уровне. Так, в столице строится очень красивая мечеть, которая имеет уникальную архитектуру.

Также Наурызбай кажы Таганулы принял участие в открытии благотворительного учреждения, построенного под Уральском.

Сегодня Духовное управление мусульман Казахстана отдает приоритет работе в семи направлениях, одно из них - благотворительность. Представители духовенства открывают благотворительные организации в областных центрах, уделяя внимание патриотическому и нравственному воспитанию казахстанских детей.

По словам Верховного муфтия, главная цель - воспитать личность в соответствии с моралью, этикой, национальными традициями, повысить интерес ребенка к науке, искусству, литературе, развить творческие способности. Также в поле зрения – воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, защита их от вредных привычек, социальная и духовная поддержка малообеспеченных семей, детей-сирот и так далее.

- Сегодня мы стали свидетелями исторического момента, - сказал муфтий. - На благо страны мы открыли благотворительное учреждение возле "Асанской сельской мечети" в Байтерекском районе. Да благословит Всевышний всех горожан, принявших участие в открытии этого здания. Надеюсь, из данного учреждения выйдут будущие ученые и граждане, которые будут работать на благо страны.

К слову, рядом с этим учреждением в двухэтажном корпусе расположены студенческое общежитие, тренажерный, актовый и специальный залы для проведения различных мероприятий.

Напомним, в Казахстане на данный момент функционируют 19 благотворительных организаций.

Кроме того, во время официального визита в ЗКО, Верховный муфтий в Центральной мечети встретился и побеседовал с женщинами, которые вернулись в страну в рамках спецоперации "Жусан".

Верховный муфти сказал: "Каждый человек ошибается. Человеческая природа – учиться на ошибках и менять свою жизнь. Слава Аллаху, у нас есть муфтият, который издает фетвы. Наши ученые отвечают на сложные религиозные вопросы. Религиозно-информационный центр Духовного управления открыт круглосуточно. Наше государство всегда заботится о своих гражданах в любой ситуации.

Поскольку человеку свойственно ошибаться, не следует отчаиваться и говорить: "Я совершил ошибку". Напротив, нам нужно надеяться на хорошее и ждать лучшего.

Есть только один способ надежды. Это значит искренне верить во Всемогущего Бога и с уверенностью смотреть в будущее. Духовное управление всегда готово вам помочь".

Женщины, принявшие участие во встрече, задали вопросы Верховному муфтию и высказали свои пожелания.