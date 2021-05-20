Что будет, если пить кофе каждый день 

Людям с повышенным артериальным давлением не обязательно отказываться от употребления кофе, сообщает zakon.kz.

Доктор медицинских наук, профессор, кардиолог Заурбек Шугушев рассказал, как влияет кофе на сердечно-сосудистую систему и нужно ли отказываться от этого напитка людям с повышенным давлением

Негативное влияние кофе на пациентов с гипертонией обычно бывает кратковременным и незначительным.

Кофе действительно вызывает повышение давления, но в очень краткосрочной перспективе, то есть до получаса максимально. И обычно давление повышается очень незначительно: на 10-15, максимум на 20 миллиметров ртутного столба, – уточнил он в интервью радио Sputnik.

Одновременно кофе оказывает положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Было доказано, что употребление кофе снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений, а это самый главный момент при высоком давлении. Ведь люди умирают не от высокого давления, а от осложнений, которые оно за собой ведет, – объяснил кардиолог.

Подобные наблюдения относятся только к натуральному свежемолотому кофе, употребляемому в разумных количествах. Чтобы напиток приносил пользу, необходимо обращать внимание на его состав и не превышать рекомендуемую специалистами дозу.

Все благотворные эффекты кофе касаются именно свежемолотого кофе, а не растворимого.

Если выпить 20 чашек кофе, естественно, ничего хорошего не будет. Ученые выявили определенную границу – две-три чашки свежемолотого кофе в день. В перерасчете на миллиграммы это около 400 миллиграммов.

Доктора рекомендуют употреблять от 50 до 180 миллиграммов кофе в зависимости от веса человека.

Молоко не влияет на благотворные для сердечно-сосудистой системы свойства кофе. Более того, людям старше 65 лет нужно обязательно разбавлять напиток молоком, чтобы избежать развития остеопороза.

Чрезмерное употребление кофе в возрасте старше 65 лет может приводить к вымыванию кальция из костей, то есть к развитию остеопороза.