Мамин напомнил нефтедобывающей компании о применении экологически чистых технологий

Премьер-министр РК Аскар Мамин провел встречу с президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым, передает zakon.kz.

Стороны обсудили состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также нефтепереработки и нефтегазохимии. Особое внимание уделено реализации Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением ТШО, дальнейшего развития Карачаганакского проекта и устранению узких мест в нефтепроводе "Каспийского Трубопроводного Консорциума", сообщается на сайте Правительства.

Рассмотрены также вопросы реализации проектов "Центральная", "Женис" и "Аль-Фараби" ("1-Р-2").

Алекперов доложил главе Правительства о деятельности открытого в 2019 году в Алматинской области завода по производству смазочных материалов. К настоящему времени на предприятии ежемесячно производится до 3,2 тыс. тонн готовой продукции 700 наименований. Выход на проектную мощность в 100 тыс. тонн запланирован на 2024 год.

Мамин отметил важность обеспечения ПАО "ЛУКОЙЛ" применения современных экологически чистых технологий, соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда, а также реализации социальных проектов в Казахстане. Во встрече приняли участие министр энергетики Нурлан Ногаев и председатель правления АО "НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев.