Два предпринимателя чуть не разорились из-за новой дороги

В Карагандинской области два предпринимателя чуть не стали банкротами из-за действий дорожных строителей, передает zakon.kz.

Речь идет о реконструкции автодороги Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы. На участке Караганда - Балхаш (км 1492,4-1537), где расположены автозаправочная станция и кафе-гостиница, в проектно-сметной документации заказчик не предусмотрел въезды и выезды к ним, сообщили в Главной транспортной прокуратуре.

Это неминуемо привело бы к закрытию заведений, либо к значительным финансовым расходам предпринимателей из-за необходимости обустройства доступа к своим объектам. Тогда как, согласно требованиям национального стандарта РК, для обеспечения безопасности и удобства обслуживания к объектам дорожного сервиса и автозаправочным станциям должны быть предусмотрены раздельные въезды и выезды. Иными словами, заказчик при планировании своей работы не учел интересы предпринимателей, доведя их практически до банкротства, - сказано в сообщении.

В связи с этим Карагандинская транспортная прокуратура внесла акт надзора, по результатам которого проектно-сметная документация была изменена с учетом обустройства въезда и выезда к объектам предпринимателей.

Немаловажный момент – изменения не приводят к удорожанию сметной стоимости реконструкции.

Телефоны мобильной группы по защите прав предпринимателей Главной транспортной прокуратуры: 8 7172 712251; 8 7172 301910, моб. тел. 8 778 614 29 39, - сообщили также в ГТП.