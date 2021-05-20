Прогноз погоды на 21 мая. В Нур-Султане похолодает до 7 градусов 

Синоптики предоставили прогноз погоды на 21 мая в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами пройдут дожди с грозами. Лишь южная часть Казахстана будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге – шквал, возможно выпадение града, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, возможен град, ночью и утром – туман.

В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, днем в Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Алматинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Павлодарской, ночью и утром Северо-Казахстанской областях местами – туман, в Туркестанской в горах – шквал.

В Костанайской области ночью местами ожидается туман.

Ночью в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются заморозки до 2 градусов.

На большей части Кызылординской, местами Атырауской, Алматинской, в отдельных районах Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С, днем +25+27°С.

В Алматы переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +22+24°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16+18°С, днем +30+32°С.