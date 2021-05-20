Страшная авария произошла в Алматинской области, погибла мать 4-летней девочки

В страшном ДТП на поселковой трассе в Алматинской области погибла женщина, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Daewoo Espero двигался в сторону поселка Теренкара, а Mitsubishi Galant а в сторону поселка Жалкамыс. Водитель Daewoo на затяжном повороте, по невыясненным обстоятельствам, выехал на полосу встречного движения. Увидев двигающийся ему навстречу автомобиль Mitsubishi, он попытался затормозить, но сделал это слишком поздно и машины столкнулись.

От сильного удара Daewoo Espero загорелся. Несколько проезжавших мимо водителей остановились, чтобы оказать помощь и попытались вытащить людей из автомобиля. Огонь потушили с помощью огнетушителя.

Пассажирка Daewoo скончалась на месте происшествия. На месте ДТП работали дознаватели.

В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что ДТП произошло 19 мая текущего года около 22:05 часов, по автодороге Жалгамыс - Тонкерис Талгарского района. По предварительным данным, 36-летний водитель автомашины Daewoo Espero, двигаясь в южном направлении в 1 км от села Тонкерис, выехав на встречную полосу движения, допустил столкновение с автомашиной Mitsubishi Galant. В результате ДТП 30-летняя пассажирка автомашины Daewoo от полученных травм скончалась на месте аварии, а ее 4-летняя дочь госпитализирована в АРДКБ Алматы. Так же 31-летняя пассажирка автомашины Daewoo и 53-летний пассажир автомашины Mitsubishi Galant с различными травмами госпитализированы в больницу п. Отеген-батыра. В настоящее время начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК, назначены экспертизы, - сказано в сообщении.