Россия изменила правила въезда для иностранцев 

Опубликовано распоряжение председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 18 мая 2021 года, сообщает zakon.kz.

Граждане других стран могут въехать в Россию к членам семьи. Также в страну могут въехать опекуны и попечители российских граждан при условии предъявления копии документа, подтверждающего степень родства или установления опеки (попечительства).

Лиц являющихся членами семьи (супруги,родители,дети,родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители, усыновленные),опекунами и попечителями граждан Российской Федерации, при условии предъявления копии документа, подтверждающие степень родства или установления опеки (попечительства) - говорится в 17 подпункте распоряжения.