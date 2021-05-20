Молния ударила в опору ЛЭП в Алматы

20 мая 2021, 20:57
Фото: pixabay.com

В мкр. Алтай 2 в Алматы молния повредила опору линии электропередачи, передает zakon.kz.

Об этом сообщили жители данного микрорайона. По их словам, молния повредила ЛЭП, из-за чего они сидят без света, а также у некоторых сгорела техника.

В АО "Алатау жарық компаниясы" сообщили, что в мкр. Алтай 2 молния ударила в опору ЛЭП 0.4 кВ и повредила ее, в результате чего произошел обрыв провода 0,4 кВ.

Вызвали бригаду линейщиков, занимаются восстановлением. 90 домов без напряжения, - уточнили в АО "АЖК".


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