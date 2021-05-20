Гибель Асель Айтпаевой: казахстанские следователи прибыли в Грузию

Казахстанские следователи приехали в Грузию и начали опрос фигурантов по делу о гибели гражданки Казахстана Асель Айтпаевой в рамках своего расследования, передает zakon.kz.

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Следователи из Казахстана прибыли в Грузию для расследования дела о торговле людьми, в чем обвиняется Мурад М., который также фигурирует обвиняемым в деле Асель А. Он задержан 16 мая в Нур-Султане. В Грузии он обвиняется в двух эпизодах изнасилования Асель А., - говорится в сообщении sputnik-georgia.ru.

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Как сообщается, сначала следователи допросят Бесика Тордуа, который обвиняется в доведении до самоубийства и изнасиловании казахстанки. После казахстанские следователи приступят к допросу гражданина Казахстана - владельцем фирмы, в которой работала Асель.

По словам адвоката казахстанца, который является владельцем фирмы, Майи Устарашвили, ее клиент не имеет никакого отношения к торговле людьми.

Этот человек сам является пострадавшим. Он открыл компанию в Грузии и честно работал, не совершая преступлений. С Асель А. и Мурадом М. он познакомился случайно. Он уже представил все детали грузинским следователям, - сказала она.

Согласно версии о торговле людьми, которую выдвинула семья казахстанки, родственники, у которых жила Асель, продали ее Мураду.

Асель Айтпаева погибла при невыясненных обстоятельствах в Тбилиси в ночь на 5 мая. Девушка выпала из окна девятого этажа. Ее двоюродная сестра рассказала, что перед смертью девушка успела отправить аудиозапись своей подруге. На ней слышно, как неизвестный мужчина угрожает ей расправой.

В ходе следствия был задержан гражданин Грузии Зугдиди Бесик Тордуа, которого обвиняют в изнасиловании и доведении до самоубийства. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы.