Власти объявили строгий локдаун в связи со второй волной пандемии в Аргентине

Власти Аргентины вводят до конца мая строгие карантинные ограничения в связи с ухудшением санитарно-эпидемической ситуации с коронавирусом по всей стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил в четверг глава южноамериканской республики Альберто Фернандес.

Принимая во внимание, что на следующей неделе только три дня будут рабочими, мы ужесточим перемещение по всей стране. У нас сейчас самые высокие показатели заболеваемости и смертности, - объявил глава государства в телеобращении к нации, подчеркнув, что страна переживает худший момент с начала эпидемии.

Как пояснил Фернандес, с 00:00 22 мая до 31 мая будет отменены все очные образовательные, социальные, религиозные и спортивные мероприятия, ограничена работа торговых предприятий, которые не являются жизненно важными в большинстве регионов, где санитарно-эпидемическая ситуация является критической. С 18:00 до 06:00 будет действовать комендантский час, в остальное время выходить из дома можно будет или при наличии разрешения, или на прогулку в непосредственной близости от жилища.

Ранее из-за роста числа случаев заражения власти ряда регионов Аргентины уже объявили об ужесточении карантинных ограничений. По данным Минздрава Аргентины, в стране насчитывается около 3,5 млн подтвержденных случаев инфицирования, из которых почти 36 тыс. зафиксированы за минувшие сутки. За последние 24 часа подтверждена смерть 435 пациентов с коронавирусом, их общее число выросло до 72 699.